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1 час назад

За сутки в Москве выявили 6 325 новых случаев коронавируса

Москва24

За сутки в столице выявили 6 325 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, представленные на портале стопкоронавирус.рф.

За сутки в Москве выявили 6 325 новых случаев коронавируса
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Количество умерших от коронавируса возросло на 31. За прошедшие сутки выздоровели 5 656 человек.

Всего в Москве с начала пандемии выявили 3 090 679 случаев заражения, умерли 45 468 человек, выздоровели 2 864 500 пациентов.

Ранее сервис аналитики и прогнозирования ETNA рассчитал сроки окончания текущей волны коронавируса в России.

Умеренный сценарий предусматривает окончание шестой волны в период с 3 по 9 октября. Согласно данному ходу событий, в настоящее время в РФ наблюдается пик заболеваемости.

По оптимистичному сценарию РФ также находится на пике заболеваемости, однако спад предполагается быстрый, волна завершится 10–15 сентября. Пессимистичный сценарий предусматривает пик 27 сентября – 2 октября с завершением в ноябре.

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