В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
40 минут назад

Эксперт: коронавирус найдет себе "хозяина" в природе до конца года

ТАССиещё 2

Вирус SARS-CoV-2 может до конца года найти себе нового "хозяина" в природе, он перекинется на животных. Такое мнение ТАСС в субботу высказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Эксперт: коронавирус найдет себе "хозяина" в природе до конца года
Фото: ТАССТАСС

"Массивный, быстрый засев [планеты] "омикроном" при снижении количества погибших происходит как раз в интересах вируса, в поисках нового "хозяина". Предполагаю, что мы увидим до Нового года, кто будет новым "хозяином", среди кого этот вирус поселится и будет существовать в качестве новой природно-очаговой инфекции" - сказал он.

С большей долей вероятности "омикрон" со своими модификациями станет последним штаммом в рамках текущей пандемии коронавирусной инфекции, циркулирующим среди людей, затем вирус перекинется на животных, предположил Жемчугов. Однако вирус может вновь распространиться среди людей, если их коллективный иммунитет на планете уменьшится, подчеркнул он. Эксперт также не исключил возникновения следующей мутации SARS-CoV-2, которая обойдет коллективный иммунитет.

Общество,Владислав Жемчугов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители