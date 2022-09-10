Эксперт: коронавирус найдет себе "хозяина" в природе до конца года

"Массивный, быстрый засев [планеты] "омикроном" при снижении количества погибших происходит как раз в интересах вируса, в поисках нового "хозяина". Предполагаю, что мы увидим до Нового года, кто будет новым "хозяином", среди кого этот вирус поселится и будет существовать в качестве новой природно-очаговой инфекции" - сказал он.