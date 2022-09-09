СМИ узнали о судьбе собак Елизаветы II

За питомцами скончавшейся накануне королевы Великобритании присмотрят члены её семьи.
По сообщению журнала Newsweek, такое предположение сделала биограф, автор книг о королевской семье Ингрид Сьюард. Хозяином корги, скорее всего, станет принц Эндрю.
«Королева всегда любила собак, они были её первой и последней любовью. Я полагаю, что за ними будет присматривать Эндрю, поскольку именно он подарил их ей», — заявила Сьюард изданию.
Newsweek напоминает, что Елизавета II была хозяйкой нескольких собак, в том числе двух корги Сэнди и Муик, дорги Кэнди и двух кокер-спаниелей.
Британская королева скончалась накануне в возрасте 96 лет. Её преемником стал сын, принц Чарльз, взявший себе тронное имя Карл III.