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8 часов назад

СМИ узнали о судьбе собак Елизаветы II

Говорит Москва

За питомцами скончавшейся накануне королевы Великобритании присмотрят члены её семьи.

СМИ узнали о судьбе собак Елизаветы II
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

По сообщению журнала Newsweek, такое предположение сделала биограф, автор книг о королевской семье Ингрид Сьюард. Хозяином корги, скорее всего, станет принц Эндрю.

«Королева всегда любила собак, они были её первой и последней любовью. Я полагаю, что за ними будет присматривать Эндрю, поскольку именно он подарил их ей», — заявила Сьюард изданию.

Newsweek напоминает, что Елизавета II была хозяйкой нескольких собак, в том числе двух корги Сэнди и Муик, дорги Кэнди и двух кокер-спаниелей.

Британская королева скончалась накануне в возрасте 96 лет. Её преемником стал сын, принц Чарльз, взявший себе тронное имя Карл III.

Общество,Елизавета II,Чарльз Виндзор,
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