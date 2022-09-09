Названа дата начала отопительного сезона в Подмосковье

В Московской области подготовительные работы к осенне-зимнему периоду завершены досрочно. В связи с этим отопительный сезон начнется 12 сентября. Об этом сообщили в Минэнерго региона.

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«Министерство энергетики Московской области рекомендовало администрациям городских округов уже с 12 сентября начать подавать тепло в соцучреждения. В первую очередь отопление включат в школах, детских садах и медицинских организациях, затем тепло станет и в квартирах», - говорится в сообщении.

Главам муниципальных образований необходимо утвердить графики запуска тепла. Узнать дату по конкретному дому можно будет онлайн, воспользовавшись Картой коммунальных услуг МКД. При этом отмечается, что некоторые муниципалитеты уже включили отопление в детских садах и школах. Так, отопительный сезон уже начался в Раменском, Красногорске, Наро-Фоминске, Рузе, Черноголовке и Солнечногорске.