Клаву Коку проверят на оскорбление чувств верующих и хулиганство

Концерт Клавы Коки проверят на нарушения сразу по двум статьям КоАП и УК РФ. Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной стало ее выступление в честь Дня знаний на центральной площади Владивостока, которое прошло напротив храма.
Местные жители возмутились мероприятию и при поддержке местного Министерства культуры, обратились в прокуратуру. Теперь ведомство изучает выступление на предмет оскорбления чувств верующих (ст. 148 УК РФ) и мелкого хулиганства (ст. 20.1 КоАП РФ). Если признаки правонарушений найдут, то Клаве Коке может грозить уголовное дело.
Отметим, что само выступление было частично испорчено дождем, который разогнал часть слушателей по домам. От непогоды люди прятались на автобусных остановках и в переходах, не могли долго дождаться такси, а автобусы уезжали переполненными.