Клаву Коку проверят на оскорбление чувств верующих и хулиганство

Концерт Клавы Коки проверят на нарушения сразу по двум статьям КоАП и УК РФ. Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной стало ее выступление в честь Дня знаний на центральной площади Владивостока, которое прошло напротив храма.

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Местные жители возмутились мероприятию и при поддержке местного Министерства культуры, обратились в прокуратуру. Теперь ведомство изучает выступление на предмет оскорбления чувств верующих (ст. 148 УК РФ) и мелкого хулиганства (ст. 20.1 КоАП РФ). Если признаки правонарушений найдут, то Клаве Коке может грозить уголовное дело.