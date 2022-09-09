Еще одна страна возобновит полеты в Москву

Молдавская авиакомпания Air Moldova анонсировала возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Кишиневом с 1 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что в феврале Молдавия в связи с ситуацией на Украине решила закрыть воздушное пространство над республикой.

«Air Moldova после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 года возобновит авиаперелеты в Москву начиная с 1 октября. Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями», - говорится в заявлении авиакомпании.

В июле Советом Евросоюза были скорректированы ограничения на поставки некоторых товаров для авиационной отрасли. Так, европейским компаниям позволили осуществлять экспорт продукции в Россию, но лишь в той степени, в которой этого требуют стандарты безопасности ИКАО.