В России решили ввести ограничения для самокатчиков

«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — говорится в обращении на имя депутата Госд Госдумы Султ Султана Хамзаева .

В ведомстве указывают, что такая мера создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов. При этом сам проект постановления уже рассмотрен и одобрен подкомиссией.

В апреле Верховный суд (ВС) России признал электросамокаты опасным для окружающих видом мобильного транспорта. Однако юридический статус средств передвижения остался неизвестным. При этом ВС отметил, что в последние несколько лет россияне стали чаще использовать мобильные виды транспорта (самокаты, моноколеса и подобные устройства), которые по характеристикам граничат с мопедами и мотоциклами.