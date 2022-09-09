Специалист допустил появление нового опасного штамма COVID в России

Главный научный сотрудник НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о риске появления нового опасного варианта коронавируса в России .

По словам Альтштейна, на данный момент нет никакой информации о наличии опасных неизвестных штаммов новой коронавирусной инфекции, однако их появление исключать нельзя.