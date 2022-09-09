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2 часа назад

Специалист высказался о возможном появлении опасного штамма COVID-19 в России

Vse42.ruиещё 1

Главный научный сотрудник НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о риске появления нового опасного варианта коронавируса в России.

Специалист допустил появление нового опасного штамма COVID в России
Фото: ТАССТАСС

По словам Альтштейна, на данный момент нет никакой информации о наличии опасных неизвестных штаммов новой коронавирусной инфекции, однако их появление исключать нельзя.

– Нет никакой теории, которая позволила бы твердо сказать, "вот, все заканчивается", – передает слова Альтштейна ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора высказалась о возможном исчезновении коронавируса.

Общество,Анатолий Альтштейн,Роспотребнадзор,
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