Учительницу в Крыму уволили из-за шаров в цвет флага Украины

В Севастополе учительницу уволили после украшения класса на День знаний шарами в цвет флага Украины. Об этом сообщает ForPost.

Фото: Севастопольский новостной портал Севастопольский новостной портал

Директор севастопольской школы №22 Ирина Климова заявила изданию, что шары купили родители первоклассников и кабинет был украшен ими в произвольном порядке. По ее словам, никакой «особой украинской пропаганды» не было, а тема Украины на классном часу не затрагивалась.

«Там единственное, что была символика украинская — она переставила шарики так, чтобы там был желтый и синий, — стоял рисунок ребенка и было написано на украинском языке "С праздником 1 сентября!"», — рассказала Климова.

По информации издания, учительница проработала в школе №22 Севастополя больше пяти лет. В 2021 году на нее начали жаловаться родители, однако замечания не касались ее политических взглядов и украинской пропаганды. 6 сентября этого года педагог уволилась по собственному желанию.

Директор школы подчеркнула, что будет защищать учительницу. По словам Климовой, уволенная женщина была одинока и посвятила школе всю жизнь.

«Она хороший учитель, но вот что-то произошло, какое-то выгорание», — считает .