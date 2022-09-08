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27 минут назад

Раймонд Паулс высказался против запрета на въезд российским артистам в Прибалтику

Москва24иещё 1

Советский и латвийский эстрадный композитор Раймонд Паулс выступил против введения запрета на въезд российским артистам в Литву, Латвию и Эстонию, отметив, что политическая ситуация не должна мешать работе деятелей культуры. Об этом сообщает "Говорит Москва".

По словам Паулса, текущие события представляют собой чрезвычайно сложный процесс, от которого он старается держаться в стороне, чтобы не подвергаться нападкам с обеих сторон. Тем не менее композитор выразил сожаление, что время фестивалей в Юрмале осталось в прошлом.

"Я за то, чтобы артисты спокойно могли ехать через границу и могли выступать. Остальное меня не волнует. К сожалению это ушло. Хорошо началось в советское время когда-то, но конец как был, так был. Там уже решали все деньги", – сказал Паулс.

Ранее власти Эстонии приняли решение закрыть с 19 сентября въезд на территорию республики для граждан России, в том числе с шенгенскими визами, выданными третьими государствами.

Четыре страны запретили россиянам въезд с 19 сентября

По словам главы МИД страны Урмаса Рейнсалу, аналогичное решение примут Латвия, Литва и Польша. При этом Рейнсалу уточнил, что запрет не затронет желающих приехать к родственникам или имеющих гуманитарные причины россиян. Данная мера касается туристов из России с туристическими визами.

Общество,Видео,Раймонд Паулс,
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