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15 часов назад

Муж Монеточки отреагировал на объявление ее в розыск

Алиса Селезнёва

Муж российской певицы Елизаветы Гырдымовой, более известной под псевдонимом Монеточка, Виктор Исаев заявил, что ничего не знает об объявлении ее в розыск. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Муж Монеточки отреагировал на объявление ее в розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что судебные приставы объявили певицу Монеточку в розыск из-за долга по судебному иску Стаса Костюшкина.

«Ничего не знаю по этому поводу», - отреагировал на эту информацию Исаев.

Весной певец Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тыс. рублей по делу о плагиате. Музыковедческая экспертиза подтвердила, что песня «Мама, я не зигую» и его хит «Женщина, я не танцую» идентичны на 73%.

Монеточку объявили в розыск

Однако певица, которая сейчас находится за границей, так и не выполнила решение суда и не выплатила деньги бывшему солисту группы «Чай вдвоем». По данным базы Басманного районного суда, исполнительница задолжала уже 512 500 рублей.

Общество,Стас Костюшкин,
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