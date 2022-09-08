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15 часов назад

Николаев решил запатентовать бренд «Третье сентября»

Алиса Селезнёва

Певец, поэт и музыкант Игорь Николаев подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Третье сентября». Об этом со ссылкой на соответствующие документы пишет Агентство городских новостей «Москва».

Николаев решил запатентовать бренд «Третье сентября»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В последние годы третье сентября активно отмечают в Интернете. Пользователи придумывают шутки и мемы о песне, написанной Игорем Николаевым на музыку композитора Игоря Крутого и исполняемой Михаилом Шуфутинским. Сам артист объяснил популярность композиции тем, что она «душевная».

В заявке, направленной в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, товарный знак «Третье сентября» регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №35, 38, 41, 43 и 44. Таким образом, под этим брендом можно будет оказывать услуги онлайн-сервисов для скачивания музыки и фильмов, выпускать музыкальную продукцию, предоставлять услуги по музыкальному образованию и заниматься музыкотерапией.

Шуфутинский объяснил популярность песни «Третье сентября»

В Роспатенте отметили, что заявку подал Игорь Юрьевич Николаев, зарегистрированный на ул. Тверская в Москве.

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