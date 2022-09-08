Россияне стали реже читать новости в интернете

В августе текущего года россияне заходили на новостные сайты в 2,5 раза реже, чем в марте. Об этом сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на исследование компании МТС.

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«Начиная с апреля посещаемость новостных ресурсов постепенно снижается: к концу августа количество уникальных пользователей упало в два раза по сравнению с мартом, а трафик — в 2,5 раза», – цитирует агентство сообщение МТС.

В МТС считают, что аудитория новостных ресурсов снизилась, поскольку люди стали отдавать предпочтение развлекательному контенту. За указанный выше период посещаемость сайтов с новостями про кино выросла на 10%, на 15% вырос трафик ресурсов про знаменитостей, на 20% – у сайтов со смешными историями.