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19 минут назад

В России за сутки выявили 50 618 случаев заражения коронавирусом

ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 50 618, летальных исходов из-за ковида - на 93. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 47 958 случаев заражения и 94 смерти, всего с начала пандемии - 19 908 189 и 385 069 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 50 293 против 52 611 днем ранее, до 18 926 609.

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За сутки в России госпитализировали 3 611 заболевших ковидом против 4 086 днем ранее (снижение на 11,6%). Количество госпитализаций уменьшилось в 53 регионах и увеличилось в 28, еще в четырех ситуация не изменилась.

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