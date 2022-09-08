Пока вы спали: "абсурдный призыв" по России и новое предложение банков

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Посол России назвал абсурдными призывы удержать турбины в Канаде

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Призывы «Канадского украинского конгресса»* выслать российских дипломатов и удержать турбины, необходимые для работы газопровода «Северный поток», - абсурдны и продиктованы «слепой ненавистью». Об этом заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.

«"Канадский украинский конгресс*", в котором главенствующую роль играют потомки нацистских приспешников, пытается приватизировать канадскую внешнюю политику, направляет ее в иррациональное русло, что, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Канады и ее народа», - констатировал дипломат.

*внесен Минюстом РФ в перечень нежелательных организаций

Банки начали предлагать россиянам наличную валюту дружественных стран

В России появился спрос на наличную валюту дружественных стран и банки пытаются его удовлетворить. Лидером остается китайский юань, однако кредитные организации начали предлагать и турецкую лиру, и арабский дирхам. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Рост числа доступных для обмена «мягких» валют связан с усиливающимся спросом на «наличку» для совершения покупок в Турции и ОАЭ, также клиенты интересуются возможностью сдать деньги, оставшиеся после поездки. Растет спрос и у розничных инвесторов, которые ищут альтернативу доллару и евро.

Рублев проиграл шестой четвертьфинал на турнирах «Большого шлема»

Российский теннисист Андрей Рублев вновь не смог преодолеть четвертьфинал турниров «Большого шлема», уже шестой раз подряд в своей карьере. Он проиграл Фрэнсису Тиафо в Открытом чемпионате США, пишет «Коммерсант».

В четвертьфинальном матче Андрей Рублев уступил американцу со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6. Издание отметило, что одной из причин поражения может быть «избыточное желание россиянина сигануть, в конце-то концов, через вставший на его пути высоченный четвертьфинальный забор».

Эксперты назвали ориентир для ключевой ставки ЦБ России

Центробанк России на ближайшем заседании может снизить ключевую ставку с 8% до 7%, что благоприятно скажется на экономике и окажет поддержку ряду отраслей. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

По их словам, снижение ключевой ставки приведет к аналогичному снижению банковских ставок и сделает более доступными кредиты как для бизнеса, так и для населения. Это способно стимулировать спрос на ипотечное кредитование, на автомобильные кредиты и потребительские займы. Таким образом, регулятор и правительство могут улучшить ситуацию с внутренним потреблением, пояснили эксперты.

Названы сроки начала маркировки пива в России

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений, возглавляемая главой МВД России, предложила начать с 1 марта 2023 года маркировку пива и пивной продукции. Об этом сообщают «Известия».