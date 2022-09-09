В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
10 часов назад

Россияне высказались о доверии Путину

Lenta.ruиещё 2

Российскому президенту Владимиру Путину доверяют 80,3 процента граждан. Такие данные раскрыли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после проведенного опроса.

Россияне высказались о доверии Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уровень одобрения деятельности российского лидера в период с 29 августа по 4 сентября составил 76,8 процента. Помимо этого, согласно данным центра, «в спонтанном рейтинге доверия российским политикам» показатель президента составил 37,9 процента.

ВЦИОМ проводит исследования с июня по сентябрь. Новые данные, представленные центром, были собраны с 29 августа по 4 сентября. Участие в опросе приняли 11200 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 1 процента.

По данным опроса «ФОМнибус», который проводился со 2 по 4 сентября, высказались об одобрении работы президента 79 процентов россиян. Также выяснилось, что самому президенту доверяют 76 процентов опрошенных. Участие в этом исследовании приняли 1500 респондентов из 53 регионов страны.

Ранее стало известно, что поддержка россиянами специальной военной операции (СВО) на Украине остается стабильно высокой в течение шести месяцев. В ходе опроса выяснилось, что «мнение россиян о целях спецоперации неизменно». 39 процентов россиян заявили, что главная цель СВО — защита России от размещения военных баз НАТО на территории Украины. По мнению каждого пятого, целью спецоперации остается защита населения Донбасса.

Общество,Владимир Путин,НАТО,ВЦИОМ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители