Пропавшую из соцсетей вдову Зеленского нашли в Tinder

Журналисты обнаружили вдову телеведущего Михаила Зеленского в Tinder. Как сообщает «Слово и Дело», недавно Мила Рубинчик снова появилась в социальных сетях после почти полугодового отсутствия.

Напомним, что Зеленский умер 11 января 2022 года в Доминикане в возрасте 46 лет. Смерть мужа стала сильным потрясением для Рубинчик — после похорон она рассказывала, что не знает, как оправиться от утраты и выкладывала памятные публикации в соцсетях. Через некоторое время она перестала вести свои страницы.