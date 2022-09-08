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2 часа назад

Журналисты нашли пропавшую из соцсетей вдову Зеленского в Tinder

Никита Бородкин

Журналисты обнаружили вдову телеведущего Михаила Зеленского в Tinder. Как сообщает «Слово и Дело», недавно Мила Рубинчик снова появилась в социальных сетях после почти полугодового отсутствия.

Пропавшую из соцсетей вдову Зеленского нашли в Tinder
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что Зеленский умер 11 января 2022 года в Доминикане в возрасте 46 лет. Смерть мужа стала сильным потрясением для Рубинчик — после похорон она рассказывала, что не знает, как оправиться от утраты и выкладывала памятные публикации в соцсетях. Через некоторое время она перестала вести свои страницы.

Однако недавно Мила обрадовала подписчиков своим появлением — она рассказала, как отпраздновала свое 40-летие. Кроме того, работники прессы обнаружили аккаунт женщины в приложении для знакомств.

Общество,Мила Рубинчик,Михаил Зеленский,
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