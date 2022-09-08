В Росавиации назвали новые сроки закрытия южных аэропортов

Росавиация продлила закрытие аэропортов юга и центральной части России до 16 сентября. Об этом сообщается на сайте агентства.
Авиакомпании не будут летать в Симферополь, Краснодар, Геленджик, Анапу, Белгород, Воронеж, Брянск, Курск, Липецк, Элисту и Ростов-на-Дону.
Рейсов в аэропорты этих городов нет с 24 февраля, запрет регулярно продлевается. Эту зону признали небезопасной для гражданских самолетов на фоне украинского кризиса.
Росавиация рекомендует авиакомпаниям выбирать альтернативные маршруты и аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что рейсы на юг России будут отменять до тех пор, пока не закончатся боевые действия на Украине.