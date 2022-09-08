В России изменятся требования для продажи пива

В России могут начать маркировать пиво и пивную продукцию с 1 марта 2023 года. Об этом говорится в поручениях правительственной комиссии по профилактике правонарушений, которой руководит глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

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Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила начать маркировать пиво и пивную продукцию с 1 марта 2023 года, говорится в документе, подписанном Владимиром Колокольцевым, сообщают «Известия». Вопрос введения этой меры должны проработать в Минпромторге РФ и Росалкогольрегулировании до 25 января 2023 года.

«Изготовление и реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции ненадлежащего качества представляет опасность для жизни и здоровья людей, влечет рост смертности населения, повышает риск увеличения количества совершаемых правонарушений», — говорится в документе.

Отмечается, что на рынке до сих пор существует теневой сегмент, несмотря на принимаемые меры по его регулированию.