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1 час назад

«Известия»: в России изменятся требования для продажи пива

Ura.Ru

В России могут начать маркировать пиво и пивную продукцию с 1 марта 2023 года. Об этом говорится в поручениях правительственной комиссии по профилактике правонарушений, которой руководит глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

В России изменятся требования для продажи пива
Фото: ТАССТАСС

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила начать маркировать пиво и пивную продукцию с 1 марта 2023 года, говорится в документе, подписанном Владимиром Колокольцевым, сообщают «Известия». Вопрос введения этой меры должны проработать в Минпромторге РФ и Росалкогольрегулировании до 25 января 2023 года.

«Изготовление и реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции ненадлежащего качества представляет опасность для жизни и здоровья людей, влечет рост смертности населения, повышает риск увеличения количества совершаемых правонарушений», — говорится в документе.

Отмечается, что на рынке до сих пор существует теневой сегмент, несмотря на принимаемые меры по его регулированию.

Ранее в Минпромторге заявляли, что маркировка пива в кегах стартует с 1 апреля 2023 года, передает RT. Директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева сообщала, что в РФ начнут маркировать воду для детей и детское питание с 1 марта 2023 года, пишет NEWS.ru.

Общество,Екатерина Приезжева,Владимир Колокольцев,Росалкогольрегулирование,МВД России,Минпромторг,
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