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21 минуту назад

Российский город частично остался без света

Lenta.ruиещё 1

Более десяти улиц в Белгороде, нескольких поселков в Белгородском районе из-за аварии остались без электроснабжения. Об этом ТАССсообщили в едином контакт-центре «Россети Центр».

Крупный российский город частично остался без света
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Аварийное отключение, город Белгород улицы: Харьковская, Кольцова, Железнодорожная, Губкина, Щорса, Донецкая, Крылова, Дегтярева, Катукова, Кирпичная, 5-го августа, проспект Ватутина и другие улицы района Харьковской горы до 8 часов 30 минут», — приводит агентство слова ведомства.

Из-за аварии частичное отключение света произошло не только в самом российском городе, но и в нескольких населенных пунктах Белгородского района. На месте проводятся работы, восстановить электроснабжение в районе планируется к 10:00 по московскому времени.

16 августа в Краснодаре около двух тысяч жителей остались без электричества из-за повреждения кабеля. Без света остались улицы: Старокубанская, Уральская, Селезнева, Сормовская.

Общество,Россети Центр,
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