Раскрыта новая схема мошенничества с СМС-рассылками

«Работая дома с помощью мобильного телефона, вы сможете легко зарабатывать от пяти до 30 тысяч рублей в день, а зарплата выплачивается в тот же день. Рабочие задачи просты и могут быть выполнены в любое время и в любом месте», — привел в пример текст сообщения мошенников Лукацкий.