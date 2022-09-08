Раскрыта новая схема мошенничества с СМС-рассылками

Новую схему мошенничества с СМС-рассылками раскрыл «Ленте.ру» эксперт по информационной безопасности компании «Cisco Systems» Алексей Лукацкий. Он предупредил, что злоумышленники присылают сообщения с выгодными, на первый взгляд, предложениями работы.
«Работая дома с помощью мобильного телефона, вы сможете легко зарабатывать от пяти до 30 тысяч рублей в день, а зарплата выплачивается в тот же день. Рабочие задачи просты и могут быть выполнены в любое время и в любом месте», — привел в пример текст сообщения мошенников Лукацкий.
Эксперт отметил, что СМС-сообщения с предложениями о работе онлайн начали приходить на телефонные номера россиян с июля. Чаще всего отправитель представляется менеджером по найму различных маркетплейсов и сообщает о поиске сотрудников на неполный рабочий день. Кроме того, аферисты предлагают россиянам пройти «бесплатное» онлайн-обучение для предложенной работы, а потом убеждают заплатить за якобы учебные материалы.
Лукацкий напомнил, что подключение к Telegram-каналам и WhatsApp по наводкам мошенников чревато раскрытием личной информации.
Ранее была раскрыта новая схема мошенничества с доставкой автомобилей из-за рубежа. Отмечается, что аферисты стали создавать фейковые сайты, группы в соцсетях и каналы в мессенджерах, которые якобы специализируются на подборе, покупке и таможенном оформлении авто из-за границы.