В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
11 часов назад

Раскрыта новая схема мошенничества с СМС-рассылками

Мослента

Новую схему мошенничества с СМС-рассылками раскрыл «Ленте.ру» эксперт по информационной безопасности компании «Cisco Systems» Алексей Лукацкий. Он предупредил, что злоумышленники присылают сообщения с выгодными, на первый взгляд, предложениями работы.

Раскрыта новая схема мошенничества с СМС-рассылками
Фото: Jonas Leupe / UnsplashJonas Leupe / Unsplash

«Работая дома с помощью мобильного телефона, вы сможете легко зарабатывать от пяти до 30 тысяч рублей в день, а зарплата выплачивается в тот же день. Рабочие задачи просты и могут быть выполнены в любое время и в любом месте», — привел в пример текст сообщения мошенников Лукацкий.

Эксперт отметил, что СМС-сообщения с предложениями о работе онлайн начали приходить на телефонные номера россиян с июля. Чаще всего отправитель представляется менеджером по найму различных маркетплейсов и сообщает о поиске сотрудников на неполный рабочий день. Кроме того, аферисты предлагают россиянам пройти «бесплатное» онлайн-обучение для предложенной работы, а потом убеждают заплатить за якобы учебные материалы.

Лукацкий напомнил, что подключение к Telegram-каналам и WhatsApp по наводкам мошенников чревато раскрытием личной информации.

Ранее была раскрыта новая схема мошенничества с доставкой автомобилей из-за рубежа. Отмечается, что аферисты стали создавать фейковые сайты, группы в соцсетях и каналы в мессенджерах, которые якобы специализируются на подборе, покупке и таможенном оформлении авто из-за границы.

Общество,Алексей Лукацкий,Cisco,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители