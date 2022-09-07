Тренер Михаил Рябко предположил в шутку, что синяки на лице телеведущего Владимира Соловьева могли появиться в результате спарринга с женой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что сегодня Владимир Соловьев появился в эфире с хорошо заметными ссадинами и ушибами на лице. Это вызвало волну публикаций в прессе и каналах.

Журналисты «Базы» пояснили, что телеведущий увлекается различными единоборствами, в том числе карате и так называемой «Системой». Они решили уточнить у тренера, который обучает Соловьева бесконтактному бою, не было ли на занятиях каких-либо инцидентов.

Рябко подчеркнул, что у шоумена действительно был спарринг на днях. После боя у него действительно могли остаться отметины от пропущенных ударов. Вместе с тем, шансы на это минимальны, так как «Владимир такой мужик, что сам на кого хочешь насядет».