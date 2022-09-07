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15 минут назад

Тренер объяснил появление синяков и ссадин на лице Соловьева

Илья Родин

Тренер Михаил Рябко предположил в шутку, что синяки на лице телеведущего Владимира Соловьева могли появиться в результате спарринга с женой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что сегодня Владимир Соловьев появился в эфире с хорошо заметными ссадинами и ушибами на лице. Это вызвало волну публикаций в прессе и каналах.

Журналисты «Базы» пояснили, что телеведущий увлекается различными единоборствами, в том числе карате и так называемой «Системой». Они решили уточнить у тренера, который обучает Соловьева бесконтактному бою, не было ли на занятиях каких-либо инцидентов.

"Не ваше собачье дело!": Соловьев о ссадинах на лице

Рябко подчеркнул, что у шоумена действительно был спарринг на днях. После боя у него действительно могли остаться отметины от пропущенных ударов. Вместе с тем, шансы на это минимальны, так как «Владимир такой мужик, что сам на кого хочешь насядет».

Тренер пошутил, что подобные последствия могли бы быть, если бы Соловьев провел спарринг со своей женой.

Общество,Видео,Владимир Соловьев,
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