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17 часов назад

Россиянам раскрыли ситуацию с выдачей виз через Финляндию

Lenta.ruиещё 1

Россияне, желающие получить визу в Финляндию, столкнулись с невозможностью записаться в визовые центры, свободных слотов на сентябрь уже нет. Ситуацию с выдачей финских виз раскрыл портал TourDom.

Россиянам раскрыли ситуацию с выдачей виз через Финляндию
Фото: ТАССТАСС

По его данным, слоты появляются в один из последних дней месяца и сразу же разлетаются. Путешественники пожаловались, что свободных мест на сентябрь уже давно нет ни в одном из четырех финских визовых центров в России.

Представитель компании, занимающейся визовой поддержкой, отметил, что их невозможно найти ни вручную, ни с помощью специальных ботов, отслеживающих свободные слоты.

«Если что-то где-то всплывает, это большое везение», — добавил он.

Более того, по словам специалиста, еще большее везение — успеть записаться на это место.

Российским туристам рекомендовали внимательно следить за расписанием, чтобы забронировать место на октябрь. «В конце сентября мониторьте по утрам с 10 до 13 часов, как запись на октябрь выкинут», — подчеркнули источники издания.

Отмечается, что в настоящее время финские визы получают россияне, подававшие документы в августе. В Петрозаводске их подготавливают примерно 11 дней, в Санкт-Петербурге — до 19 дней, еще дольше — в Москве.

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При этом туристы сообщают, что ждут рассмотрения сентябрьских заявок с опаской, поскольку боятся отказов. Визовики заявляют, что они стали поступать чаще. Среди путешественников удалось найти и тех, кто после нескольких многолетних шенгенов получил новое разрешение на въезд только на срок поездки.

Ранее стало известно, что Финляндия будет принимать заявления россиян на туристические визы по понедельникам и только в четырех из 23 российских визовых центров, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске.

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