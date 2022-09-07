Молочников раскрыл отношение Богомолова к украинскому кризису

Режиссер Александр Молочников заявил, что худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов описывал свое отношение к украинскому кризису как «зеро». Об этом режиссер рассказал в интервью Юрию Дудю (в России Дудь внесен в список иноагентов).

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Свои последние спектакли Молочников ставил в Театре на Малой Бронной, поэтому Дудь спросил, какие у него отношения с Богомоловым.

«Их нет», - ответил режиссер.

По его словам, после спектаклей он говорил с Богомоловым пару раз.

«После последнего разговора отношений нет. Я думаю, что я его в некой степени раздражаю и он не видит дальнейшей перспективы какого-то сотрудничества. Я, наверное, тоже, поэтому мы абсолютно тихо разошлись», - заявил он.

Молочников добавил, что Богомолов «не влезал в творчество», поэтому работать с ним было легко.

Комментируя позицию Богомолова по украинскому кризису, Молочников отметил, что его публичных заявлений он не слышал.

«Мне он говорил, что у него позиция "зеро". Звучит красиво. <…> Не возьмусь его осуждать, наверное, он пытается сохранить театр», - заключил режиссер.

Ранее Богомолов заявил «Аргументам и фактам», что в мире происходит конфликт «большой и мелкой систем ценностей». К мелкой он отнес повседневный комфорт, а также свободу гендерной идентичности и смены пола.