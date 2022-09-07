В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
3 часа назад

Путин прокомментировал приговор Сафронову

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума прокомментировал вынесенный журналисту Ивану Сафронову приговор по делу о госизмене и рассказал о собранных контрразведкой данных. Трансляцию его выступления вело РИА Новости.

Путин прокомментировал приговор Сафронову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир Путин напомнил, что Сафронов, помимо журналисткой деятельности, также занимал пост советника главы Роскосмоса, собирая секретные сведения, которые затем передавал западной разведке.

«Он зарабатывал не только журналисткой деятельностью, но и тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок. Контрразведка работала с ним в течение нескольких лет, сидела на каналах его связи с теми, кто платил ему за эту закрытую, секретную информацию деньги. Все отфиксировала. Суд посчитал это доказанным», — отметил глава России.

Президент отметил, что не берется судить, насколько справедлив приговор в части срока «за содеянное». По его словам, защита и прокуратура всегда могут опротестовать это решение в вышестоящей судебной инстанции.

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», занимавший пост советника главы Роскосмоса, Иван Сафронов был приговорен к 22 годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей по делу о государственной измене. Адвокат Даниил Никифоров заявил, что защита подала апелляционную жалобу.

Ранее адвокат Евгений Смирнов отметил, что Сафронов отказался признать вину, чтобы смягчить приговор. За это он мог получить 12 лет колонии, вместо запрошенных прокурором 24.

Общество,Иван Сафронов,Евгений Смирнов,Владимир Путин,Коммерсант,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители