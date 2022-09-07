Путин прокомментировал приговор Сафронову

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума прокомментировал вынесенный журналисту Ивану Сафронову приговор по делу о госизмене и рассказал о собранных контрразведкой данных. Трансляцию его выступления вело РИА Новости.
Владимир Путин напомнил, что Сафронов, помимо журналисткой деятельности, также занимал пост советника главы Роскосмоса, собирая секретные сведения, которые затем передавал западной разведке.
«Он зарабатывал не только журналисткой деятельностью, но и тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок. Контрразведка работала с ним в течение нескольких лет, сидела на каналах его связи с теми, кто платил ему за эту закрытую, секретную информацию деньги. Все отфиксировала. Суд посчитал это доказанным», — отметил глава России.
Президент отметил, что не берется судить, насколько справедлив приговор в части срока «за содеянное». По его словам, защита и прокуратура всегда могут опротестовать это решение в вышестоящей судебной инстанции.
Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», занимавший пост советника главы Роскосмоса, Иван Сафронов был приговорен к 22 годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей по делу о государственной измене. Адвокат Даниил Никифоров заявил, что защита подала апелляционную жалобу.
Ранее адвокат Евгений Смирнов отметил, что Сафронов отказался признать вину, чтобы смягчить приговор. За это он мог получить 12 лет колонии, вместо запрошенных прокурором 24.