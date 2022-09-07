Путин прокомментировал приговор Сафронову

«Он зарабатывал не только журналисткой деятельностью, но и тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок. Контрразведка работала с ним в течение нескольких лет, сидела на каналах его связи с теми, кто платил ему за эту закрытую, секретную информацию деньги. Все отфиксировала. Суд посчитал это доказанным», — отметил глава России.