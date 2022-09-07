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8 часов назад

В «Росатоме» оценили доклад миссии МАГАТЭ

Алиса Селезнёва

Россия готова сотрудничать с МАГАТЭ по обеспечению безопасности Запорожской АЭС и самое главное, что в докладе миссии отражены обстрелы станции, создающие угрозу для нее. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, пишет РИА Новости.

Запорожская АЭС, находящаяся под контролем российских военных, последние недели подвергалась постоянным обстрелам. 1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. В своем отчете по итогам поездки специалисты организации отметили, что обстрелы станции пока не привели к катастрофе, но они продолжают угрожать безопасности АЭС.

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС

Комментируя доклад МАГАТЭ, Лихачев отметил важность фиксации в нем обстрелов Запорожской АЭС.

«Главное, что зафиксировано в этом документе, — что МАГАТЭ увидело подтверждение обстрелов, приносящих огромный риск ядерному объекту», - пояснил Лихачев в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, «Росатом» сделает все возможное для обеспечения безопасности и оказания поддержки членам миссии МАГАТЭ, остающимся на Запорожской АЭС.

Лихачев также выразил глубокое уважение всем членам миссии, включая главу агентства Рафаэля Гросси, которые проявили огромное мужество, приехав на станцию.

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