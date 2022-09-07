В «Росатоме» оценили доклад миссии МАГАТЭ

Россия готова сотрудничать с МАГАТЭ по обеспечению безопасности Запорожской АЭС и самое главное, что в докладе миссии отражены обстрелы станции, создающие угрозу для нее. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, пишет РИА Новости.

Запорожская АЭС, находящаяся под контролем российских военных, последние недели подвергалась постоянным обстрелам. 1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. В своем отчете по итогам поездки специалисты организации отметили, что обстрелы станции пока не привели к катастрофе, но они продолжают угрожать безопасности АЭС.

Комментируя доклад МАГАТЭ, Лихачев отметил важность фиксации в нем обстрелов Запорожской АЭС.

«Главное, что зафиксировано в этом документе, — что МАГАТЭ увидело подтверждение обстрелов, приносящих огромный риск ядерному объекту», - пояснил Лихачев в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, «Росатом» сделает все возможное для обеспечения безопасности и оказания поддержки членам миссии МАГАТЭ, остающимся на Запорожской АЭС.