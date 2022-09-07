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1 час назад

Ученый связал традиционные ценности и улучшение демографии в России

Lenta.ru

Член Общественной палаты Российской Федерации, директор НИИ Урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, член — корреспондент РАН Олег Аполихин выступил на сессии панельной дискуссии «Укрепление здоровья семьи — стратегический фактор демографического роста: лучшие практики макрорегиона», которую в рамках ВЭФ-2022 организовал проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество». Эксперт рассказал о том, что необходимо для улучшения демографической ситуации в мире.

Ученый связал традиционные ценности и улучшение демографии в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Одна из основных задач государства — повышение уровня рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения, что категорически невозможно без переноса государственной политики с ситуационного купирования индивидуальных репродуктивных потерь на стратегическую семейно-направленную политику и политику поддержки репродукционного здоровья нации. Для того, чтобы изменить демографическую ситуацию, нужна сильная экономика и административные усилия, но главное — необходимо работать с личностью человека, с его установками и ценностями, и формировать серьезную мотивацию для заботы о личном здоровье, о здоровье семьи и детей», — отметил Олег Аполихин.

По словам ученого, также не менее важно, чем забота о физическом здоровье населения и комфортной экономической ситуации формирование традиционных ценностей и установок. Необходимо, чтобы не только дети, но и их родители росли в полных семьях, подчеркнул он после дискуссии. Также в качестве необходимых факторов он назвал социализацию населения. Отсутствие автомизированного состояния общества и разобщенности способствует укреплению семьи, подчеркнул он.

Общество,Наука и техника,Общественная палата России,РАН,
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