Россиянка съездила в Дагестан и предупредила об опасной эпидемии

Побывавшая в Дагестане россиянка предупредила туристов об эпидемии дизентерии в регионе. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

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По словам путешественницы, она приехала в Дагестан на 15 дней, однако отдых был испорчен, так как ребенку стало плохо после купания в море.

«Ребенка возили откачивать в местную инфекционку. В море сбрасывается канализация, очистные сооружения не работают. Купание опасно для жизни и здоровья. Некоторых детей привозят уже без сознания, обезвоженных», — пожаловалась читательница портала.

В целом поездка россиянке не понравилась. По ее мнению, в Дагестане интересно смотреть только на горы. При этом туристка обратила внимание на высокие цены на экскурсии — они могут достигать 10 тысяч рублей на семью.

«Если с транспортом и водителем не повезло, поездочка оставит неприятный след», — добавила она.

Все остальные достопримечательности и развлечения она назвала скучными. Отдельно девушка отметила тир, где всех посетителей заставляют снимать обувь.