В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
29 минут назад

Названы заслуги новых русских в истории России

Lenta.ru

Сформировавшийся в 90-е годы XX века класс новых русских по сути создал экономику, которая существует в России и по сей день. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Георгий Бовт, бывший журналист газеты «Коммерсантъ», где ровно 30 лет назад, 7 сентября 1992 года, впервые появилось название нового класса российского общества.

Названы неочевидные заслуги новых русских в истории России
Фото: ТАССТАСС

По убеждению Бовта, именно новые русские смогли построить бизнес на руинах планового хозяйства СССР, который пережил множество испытаний.

«Новые русские не просто оставили след [в истории], они создали ту экономику, которая (...) пережила дефолт 1998 года, выстояла во всемирный кризис 2008-го и неплохо функционирует сегодня, к искреннему удивлению всевозможных западных фондов», — заявил политолог.

Также он отметил, что созданная новыми русскими экономическая система работает даже в условиях санкций в отношении России.

С Бовтом согласен и историк-архивист Леонид Максименков. Он убежден, что вся существующая сегодня экономическая система — достижение девяностых.

«На мой взгляд, если бы не было 1990-х, то у нас сейчас и не было никакой рыночной экономики, — сказал он. — Безусловно, новые русские оставили след в истории нашей страны. Этим следом мы сейчас пользуемся».

7 сентября 1992 года российская пресса впервые использовала термин «новые русские». Это словосочетание появилось на страницах газеты «Коммерсантъ». Представители этой группы стали символом эпохи девяностых и были осмыслены российской культурой через кинематограф, литературу и поп-музыку.

Общество,Георгий Бовт,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители