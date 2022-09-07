Названы неочевидные заслуги новых русских в истории России

Сформировавшийся в 90-е годы XX века класс новых русских по сути создал экономику, которая существует в России и по сей день. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Георгий Бовт, бывший журналист газеты «Коммерсантъ», где ровно 30 лет назад, 7 сентября 1992 года, впервые появилось название нового класса российского общества.

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По убеждению Бовта, именно новые русские смогли построить бизнес на руинах планового хозяйства СССР, который пережил множество испытаний.

«Новые русские не просто оставили след [в истории], они создали ту экономику, которая (...) пережила дефолт 1998 года, выстояла во всемирный кризис 2008-го и неплохо функционирует сегодня, к искреннему удивлению всевозможных западных фондов», — заявил политолог.

Также он отметил, что созданная новыми русскими экономическая система работает даже в условиях санкций в отношении России.

С Бовтом согласен и историк-архивист Леонид Максименков. Он убежден, что вся существующая сегодня экономическая система — достижение девяностых.

«На мой взгляд, если бы не было 1990-х, то у нас сейчас и не было никакой рыночной экономики, — сказал он. — Безусловно, новые русские оставили след в истории нашей страны. Этим следом мы сейчас пользуемся».