Охлобыстин объяснил, почему приехал в ДНР со своей семьёй

Актёр Иван Охлобыстин рассказал, почему приехал в ДНР вместе со своей семьёй. Об этом сообщает РИА «Новости».
На вопрос журналиста, не страшно ли актёру было привозить в ДНР свою семью, Охлобыстин ответил, что считает это «актом жертвенного порядка».
«Не страшно, но некомфортно, потому что есть в этом элемент безответственности. Обычно берегут свою семью, но я посчитал, что как русские люди, как русская семья, мы должны находиться с русскими людьми», – рассказал актёр.
Он также добавил, что считает этот поступок «актом жертвенного порядка».
«Мы рискуем чуть большим, чем собственными жизнями. В данном случае, в моём… Потому что это самое дорогое, что у меня есть. Я хочу поделиться самым дорогим с народом Донбасса», – заключил Охлобыстин.
5 сентября российский актёр Иван Охлобыстин приехал в Донецк.