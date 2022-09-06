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22 часа назад

Россиян предупредили, что многоразовые шенгенские визы могут пересмотреть

Илья Родин

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон представила предложения Еврокомиссии (ЕК) по визовым ограничениям против граждан РФ. Она рассказала, что организация может пересмотреть многоразовые визы, выданные россиянам. Об этом пишет ТАСС.

Россиян предупредили, что многоразовые шенгенские визы могут пересмотреть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что страны ЕС предоставили гражданам России порядка миллиона многоразовых виз.

Йоханссон напомнила, что на днях главы МИД ЕС приняли решение о заморозке действия соглашения об упрощении визового режима с РФ.

Следовательно, государства Евросоюза получили возможность пересмотреть все выданные визы с учетом международной повестки, подчеркнула чиновница.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил ранее, что на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС было принято решение о заморозке на неопределенный срок соглашения об упрощении выдачи разрешений на въезд в Шенгенскую зону.

Общество,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,ЕС,
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