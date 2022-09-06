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45 минут назад

Соловьев призвал посадить Лазареву

Елена Прошина

Владимир Соловьёв отреагировал на новость о том, что Татьяна Лазарева (признана иностранным агентом) готова вернуться в Россию, если с неё снимут статус иностранного агента. В эфире своей передачи «Соловьёв Live» телеведущий призвал отправить Лазареву в тюрьму.

Соловьев призвал посадить Лазареву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот тут гражданка Лазарева выползла из тины. Озвучила условия, при которых, возможно, приедет назад. "Я точно знаю, что с меня должны снять статус иноагента", - заявила она. Статус снять? Никогда! Сажать!», – сказал Соловьёв.

Татьяна Лазарева покинула Россию в марте. Поводом для отъезда стало несогласие телеведущий с действиями российской власти. Сейчас Лазарева проживает в Испании и регулярно выступает с критикой в сторону Кремля. Несмотря на это, артистка неоднократно заявляла, что скучает по дому и хотела бы вернуться обратно.

Общество,Татьяна Лазарева,Владимир Соловьев,
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