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40 минут назад

Стало известно о состоянии раненной картечью белой медведицы с Диксона

Lenta.ru

Московские ветеринары обнаружили на теле белой медведицы с острова Диксон множественные огнестрельные ранения картечью. О состоянии краснокнижного хищника рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Стало известно о состоянии раненной белой медведицы с Диксона
Фото: Русское географическое обществоРусское географическое общество

Во время осмотра животного ветеринары нашли порядка 40 дробинок картечи разного диаметра, что может говорить о ее самодельном производстве. Врачам также стало известно, что потеря подвижности задних лап медведицы может быть связана с отеком спинного мозга. По их словам, если диагноз подтвердится, то можно будет говорить о благоприятном прогнозе.

Радионова добавила, что сейчас медведица получает антибиотики и обезболивающие. Более точное заключение по ее состоянию врачи дадут после того, как детально изучат рентгеновские снимки.

Ранее сообщалось, что раненого краснокнижного медведя обнаружили в бессознательном состоянии возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае, хищник самостоятельно вышел к людям за помощью. 6 сентября тяжелораненого зверя доставили в Москву. За жизнь животного борются столичные ветеринары.

Это уже не первый случай на острове Диксон, когда белый медведь выходит за помощью к людям. В июле россияне следили за спасением хищника, язык которого застрял в металлической банке из-под сгущенки. На помощь медведю были отправлены специалисты из Москвы, которые спасли животное от голодной смерти.

Общество,Происшествия,Росприроднадзор,
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