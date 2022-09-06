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2 часа назад

Актрису Рудину оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию армии

Мария Иванова

Заслуженную артистку России Татьяну Рудину («Горе от ума», «Таксистка», «Евлампия Романова») оштрафовали на 50 тыс. рублей по административной статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Актрису Рудину оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рудину признали виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ).

По данным ТАСС, актриса разместила в соцсети публикацию с «негативным отношением к специальной военной операции ВС РФ на Украине».

Судебное разбирательство прошло в закрытом режиме, решение о штрафе не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее административный протокол о дискредитации российской армии составили на актрису Кристину Асмус.

СМИ сообщили, что причиной стал ее пацифистский пост с черным квадратом, опубликованный 24 февраля.

Защита Асмус попросила прекратить дело, заявив об отсутствии состава правонарушения. Ее адвокат подчеркнул, что пост актрисы произвольно трактовали, кроме того, административная статья о дискредитации армии появилась только в марте.

Общество,Татьяна Рудина,Кристина Асмус,Верховный суд,
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