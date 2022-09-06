Актрису Рудину оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию армии

Заслуженную артистку России Татьяну Рудину («Горе от ума», «Таксистка», «Евлампия Романова») оштрафовали на 50 тыс. рублей по административной статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС.
Рудину признали виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ).
По данным ТАСС, актриса разместила в соцсети публикацию с «негативным отношением к специальной военной операции ВС РФ на Украине».
Судебное разбирательство прошло в закрытом режиме, решение о штрафе не вступило в силу и может быть обжаловано.
Ранее административный протокол о дискредитации российской армии составили на актрису Кристину Асмус.
СМИ сообщили, что причиной стал ее пацифистский пост с черным квадратом, опубликованный 24 февраля.
Защита Асмус попросила прекратить дело, заявив об отсутствии состава правонарушения. Ее адвокат подчеркнул, что пост актрисы произвольно трактовали, кроме того, административная статья о дискредитации армии появилась только в марте.