Названа причина возбуждения дела против Асмус

Причиной административного дела о дискредитации российской армии против актрисы Кристины Асмус стал ее пацифистский пост с черным квадратом. Об этом сообщает РБК.

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Ранее в Тверской суд Москвы поступило дело об административном правонарушении в отношении Асмус. СМИ писали, что речь идет об административной статье 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ). Максимальное наказание - 50 тысяч рублей штрафа.

По данным РБК, актриса не пришла на заседание суда, ее представлял адвокат Владимир Ляховский. Он просил прекратить дело, заявив об отсутствии состава правонарушения.

Ляховский подчеркнул, что свой пост Асмус опубликовала 24 февраля, а административная статья о дискредитации армии появилась только в марте.

Кроме того, адвокат назвал обвинения в адрес актрисы произвольной трактовкой ее поста. Ляховский попросил суд рассматривать дело в закрытом режим. Ходатайство удовлетворили, заседание перенесено на 14 сентября.