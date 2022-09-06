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2 часа назад

Адвокат Смирнов заявил, что журналист Сафронов рассчитывает на помилование

Газета.Ru

Адвокат Евгений Смирнов, представляющий интересы журналиста Ивана Сафронова, рассказал, что для прошения о помиловании не требуется признание вины. Об этом сообщает «Лента.ру».

Осужденный на 22 года Сафронов рассчитывает на помилование
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Правозащитник ответил на заявление пресс-секретаря российского главы государства Дмитрия Пескова касательно права осужденного на подобный запрос.

«Иван надеется на помилование. Вопрос о подаче прошения будем обсуждать после обжалования приговора», — подчеркнул адвокат.

Известно, что защита подала апелляционную жалобу на 22-летний срок советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по делу о государственной измене. Большая часть судебного процесса проходила в закрытом режиме, однако оглашение приговора прошло публично. Дело слушалось с марта 2022 года и состояло из двух эпизодов. Свою вину Сафронов не признает, подчеркивая, что занимался исключительно журналистской деятельностью.

Общество,Иван Сафронов,Евгений Смирнов,Дмитрий Песков,Роскосмос,
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