Осужденный на 22 года Сафронов рассчитывает на помилование

Адвокат Евгений Смирнов , представляющий интересы журналиста Ивана Сафронова , рассказал, что для прошения о помиловании не требуется признание вины. Об этом сообщает «Лента.ру».

Известно, что защита подала апелляционную жалобу на 22-летний срок советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по делу о государственной измене. Большая часть судебного процесса проходила в закрытом режиме, однако оглашение приговора прошло публично. Дело слушалось с марта 2022 года и состояло из двух эпизодов. Свою вину Сафронов не признает, подчеркивая, что занимался исключительно журналистской деятельностью.