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3 часа назад

Асмус не явилась на суд по делу о дискредитации армии

Никита Бородкин

Актриса Кристина Асмус не явилась на судебное заседание по делу о дискредитации российской армии. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в суде ее интересы представлял адвокат Владимир Ляховский, который отказался давать комментарии по ситуации.

Асмус не явилась на суд по делу о дискредитации армии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что на Асмус составили протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ из-за дискредитации вооруженных сил РФ. Материалы дела в конце августа поступили в Тверской суд Москвы. Актрисе грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей. Предположительно, причиной стала ее публикация в соцсетях от 24 февраля.

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Сама Асмус никак не комментирует ситуацию. Накануне она опубликовала снимок со своей дочерью с линейки в честь 1 сентября и поздравила учеников и учителей с началом учебного года.

Общество,Кристина Асмус,
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