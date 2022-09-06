Асмус не явилась на суд по делу о дискредитации армии

Актриса Кристина Асмус не явилась на судебное заседание по делу о дискредитации российской армии. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в суде ее интересы представлял адвокат Владимир Ляховский, который отказался давать комментарии по ситуации.

Напомним, что на Асмус составили протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ из-за дискредитации вооруженных сил РФ. Материалы дела в конце августа поступили в Тверской суд Москвы. Актрисе грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей. Предположительно, причиной стала ее публикация в соцсетях от 24 февраля.