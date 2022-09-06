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46 минут назад

Песков рассказал об отношениях Навки с ее украинскими друзьями

Елена Прошина

После начала спецоперации у фигуристки Татьяны Навки резко испортились отношений с украинскими друзьями. Об этом заявил ее супруг, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Трагедия настоящая": Песков об отношениях Навки с украинскими друзьями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня жена практически украинка. И ее друзья детства — они там, на Украине. И с ними у нее испортились отношения, и она безумно переживает из-за этого, безумно. Вот это вот трагедия настоящая», — сказал Песков.

По его словам, это та цена, которую нужно заплатить ради безопасности в будущем, ради молодого поколения. При этом Песков подчеркнул, что сам иногда спорит с близкими о «судьбах нашей Родины».

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Ранее Песков сказал, что в этом году российский народ объединился на фоне спецоперации на Украине. По его словам, россияне активно консолидировались в связи с последними событиями, так как абсолютное большинство населения страны поддерживает решение президента.

Общество,Татьяна Навка,Дмитрий Песков,
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