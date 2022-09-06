"Трагедия настоящая": Песков об отношениях Навки с украинскими друзьями

После начала спецоперации у фигуристки Татьяны Навки резко испортились отношений с украинскими друзьями. Об этом заявил ее супруг, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«У меня жена практически украинка. И ее друзья детства — они там, на Украине. И с ними у нее испортились отношения, и она безумно переживает из-за этого, безумно. Вот это вот трагедия настоящая», — сказал Песков.
По его словам, это та цена, которую нужно заплатить ради безопасности в будущем, ради молодого поколения. При этом Песков подчеркнул, что сам иногда спорит с близкими о «судьбах нашей Родины».
Ранее Песков сказал, что в этом году российский народ объединился на фоне спецоперации на Украине. По его словам, россияне активно консолидировались в связи с последними событиями, так как абсолютное большинство населения страны поддерживает решение президента.