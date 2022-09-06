Пока вы спали: решение Байдена по России и "тяжелый выбор" Вучича

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Президент США Джо Байден выступил против включения России в список стран-спонсоров терроризма. Об этом пишет РИА Новости.
«Нет», - ответил американский лидер на соответствующий вопрос журналистов после своего возвращения в Вашингтон.
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила об успешной разработке вакцины против оспы обезьян. Об этом сообщают «Известия».
«В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в данный момент она проходит уже доклинические исследования», - пояснила она на сессии Восточного экономического форума.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в совместном письме призвали сербского лидера Александра Вучича к принятию «тяжелых решений» ради евроинтеграции. Что страны ЕС требуют от Сербии, разбирались «Известия».
Политологи отметили, что Франция и Германия по сути поставили ультиматум Сербии, добиваясь признания ею независимости Косово. Это «четкий сигнал о том, что политический Запад ожидает быстрого решения в соответствии с основными политическими и силовыми принципами линии ЕС и НАТО», уверены они.
Денежная масса в России в августе прибавила 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. А с начала года выросла с 66,2 трлн до 70,6 трлн рублей, что может грозить новым витком инфляции, пишут «Известия».
Опрошенные изданием эксперты связали рекордный рост с увеличением кредитования из-за значительного снижения ключевой ставки ЦБ РФ. При этом такой рост создает инфляционные риски, однако новый резкий подъем цен маловероятен из-за слабости потребительского спроса, считают они.
Правительство Японии выразило «решительный протест» России в связи с отменой Москвой упрощенного порядка посещения Курильских островов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, передает NHK.
Он также возложил на Россию ответственность за нынешнее состояние отношений между двумя странами, признав при этом, что Токио не может помешать действиям Москвы.