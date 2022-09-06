Пока вы спали: решение Байдена по России и "тяжелый выбор" Вучича

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Байден отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма

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Президент США Джо Байден выступил против включения России в список стран-спонсоров терроризма. Об этом пишет РИА Новости.

«Нет», - ответил американский лидер на соответствующий вопрос журналистов после своего возвращения в Вашингтон.

В России разработана вакцина против оспы обезьян

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила об успешной разработке вакцины против оспы обезьян. Об этом сообщают «Известия».

«В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в данный момент она проходит уже доклинические исследования», - пояснила она на сессии Восточного экономического форума.

Сербию склоняют к территориальному компромиссу

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в совместном письме призвали сербского лидера Александра Вучича к принятию «тяжелых решений» ради евроинтеграции. Что страны ЕС требуют от Сербии, разбирались «Известия».

Политологи отметили, что Франция и Германия по сути поставили ультиматум Сербии, добиваясь признания ею независимости Косово. Это «четкий сигнал о том, что политический Запад ожидает быстрого решения в соответствии с основными политическими и силовыми принципами линии ЕС и НАТО», уверены они.

Денежная масса в России растет рекордными темпами

Денежная масса в России в августе прибавила 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. А с начала года выросла с 66,2 трлн до 70,6 трлн рублей, что может грозить новым витком инфляции, пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты связали рекордный рост с увеличением кредитования из-за значительного снижения ключевой ставки ЦБ РФ. При этом такой рост создает инфляционные риски, однако новый резкий подъем цен маловероятен из-за слабости потребительского спроса, считают они.

Япония выразила России протест из-за выхода из соглашения по Курилам

Правительство Японии выразило «решительный протест» России в связи с отменой Москвой упрощенного порядка посещения Курильских островов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, передает NHK.