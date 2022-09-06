Известная журналистка сообщила об отъезде из России

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац (признана CМИ-иноагентом) покинула Россию. Она сказала об этом во время своего стрима 5 сентября, пишет RTVI.

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Альбац объяснила свое решение об отъезде «четырьмя административками и объявлением ее иностранным агентом», а также опасением ареста. Она будет преподавать в университете в Нью-Йорке.

В июле на The New Times и Альбац составили протоколы по административной статье о распространении недостоверной общественно значимой информации. Симоновский районный суд Москвы оштрафовал издание на 600 тысяч рублей, а саму Альбац — на 70 тысяч рублей. Протоколы были составлены за публикации о военных действиях на Украине.