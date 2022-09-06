Россия объявила о решении по безвизовому режиму для украинцев

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что украинцы смогут въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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После этой даты должен вступить в силу ответ РФ на отмену безвизового режима Украиной.

С 1 июля 2022 года украинские власти ввели визовый режим для граждан России. Сообщалось, что россияне смогут получить визы через центры VFS Global в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других.

Руденко рассказал, что ответные меры России сейчас обсуждаются. Он подчеркнул, что российские власти «обязаны учитывать целый ряд факторов», в том числе гуманитарные.

Дипломат отметил, что зеркальный визовый режим негативно скажется на украинских беженцах и людях, у которых есть родственники в России.