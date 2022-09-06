В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
1 час назад

В России назвали сроки сохранения безвизового режима для украинцев

Мария Иванова

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что украинцы смогут въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия объявила о решении по безвизовому режиму для украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После этой даты должен вступить в силу ответ РФ на отмену безвизового режима Украиной.

С 1 июля 2022 года украинские власти ввели визовый режим для граждан России. Сообщалось, что россияне смогут получить визы через центры VFS Global в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других.

Руденко рассказал, что ответные меры России сейчас обсуждаются. Он подчеркнул, что российские власти «обязаны учитывать целый ряд факторов», в том числе гуманитарные.

Зеленский объявил о введении визового режима для россиян с 1 июля

Дипломат отметил, что зеркальный визовый режим негативно скажется на украинских беженцах и людях, у которых есть родственники в России.

В августе в украинском МИД сообщили, что с начала действия визового режима с Россией 112 россиян подали заявления на украинскую визу. В МИД отмечали, что все эти люди - граждане РФ, проживающие в Евросоюзе.

Общество,Андрей Руденко,МИД России,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители