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7 часов назад

В Кремле назвали очень суровым приговор Сафронову

Lenta.ru

Приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову очень суровый. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

В Кремле прокомментировали приговор Сафронову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор. Больше мне нечего сказать по этой теме», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину должно быть доложено о приговоре Сафронову. Он подчеркнул. что не имеет права комментировать решение суда.

5 сентября Мосгорсуд вынес приговор Сафронову — он получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене, также на него был наложен штраф в 500 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор бывшему журналисту.

По сведениям ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием он отказался.

Общество,Иван Сафронов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Роскосмос,Мосгорсуд,ФСБ,
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