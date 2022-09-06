В Кремле прокомментировали приговор Сафронову

Приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову очень суровый. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

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«Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор. Больше мне нечего сказать по этой теме», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину должно быть доложено о приговоре Сафронову. Он подчеркнул. что не имеет права комментировать решение суда.

5 сентября Мосгорсуд вынес приговор Сафронову — он получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене, также на него был наложен штраф в 500 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор бывшему журналисту.