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2 часа назад

В России разработали вакцину против оспы обезьян

Мария Иванова

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) создали вакцину против оспы обезьян, передает ТАСС. Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что препарат сейчас проходит доклинические исследования.

В России разработали вакцину против оспы обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О новом препарате Скворцова сообщила на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), посвященной лекарственной безопасности.

Глава ФМБА подчеркнула, что речь идет о современной векторной вакцине.

«По технологии производства она очень близка к вакцине, единственной в мире зарегистрированной германской», - заявила Скворцова.

Предварительные результаты клинических исследований показали, что вакцина обладает высокой имунногенностью и безопасность, подчеркнула она.

«[Вакцина] не вызывает таких сложных побочных эффектов, которые старые многовалентные вакцины против оспы вызывают», - заключила Скворцова.

В июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян глобальной ситуацией в сфере здравоохранения.

Оценена вероятность эпидемии из-за оспы обезьян

По данным Reuters на 6 сентября, в более чем 50 странах мира выявлено более 52 700 случаев заражения вирусом оспы обезьян. Зафиксировано менее 20 летальных исходов.

В конце августа в ВОЗ сообщили, что количество зарегистрированных в мире случаев оспы обезьян упало на 21 процент после месячной тенденции к росту.

Это произошло благодаря спаду эпидемии в Европе, но в то же время почти в двух десятках стран наблюдается еженедельный прирост случаев заболевания, самый высокий - в США.

Из-за нехватки вакцин против оспы многие страны, включая США, пытаются сохранить запасы, вводя пациентам уменьшенные дозы.

Общество,Вероника Скворцова,ФМБА России,ВОЗ,
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