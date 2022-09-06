Россиян предупредили о риске удвоения смертности от COVID

Смертность от коронавируса в России за август выросла в три раза, в ближайшее время она может вырасти еще вдвое, заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза - с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти еще в два раза. Нужно ревакцинироваться», – цитирует Гинцбурга ТАСС.
Согласно подсчетам агентства, в мире за август от коронавируса умерли около 90 тыс. человек, что примерно на 40% больше, чем за предыдущий аналогичный период, и соответствует уровню марта.
В августе россиян предупредили о риске появления более тяжелой мутации коронавируса. Также стало известно, что Центр им. Гамалеи разработал версию «Спутник V» против штаммов «дельта» и «омикрон».