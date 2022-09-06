В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
44 минуты назад

Россиян предупредили о риске удвоения смертности от COVID

Деловая газета "Взгляд"иещё 11

Смертность от коронавируса в России за август выросла в три раза, в ближайшее время она может вырасти еще вдвое, заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Россиян предупредили о риске удвоения смертности от COVID
Фото: ТАССТАСС

«За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза - с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти еще в два раза. Нужно ревакцинироваться», – цитирует Гинцбурга ТАСС.

Согласно подсчетам агентства, в мире за август от коронавируса умерли около 90 тыс. человек, что примерно на 40% больше, чем за предыдущий аналогичный период, и соответствует уровню марта.

В августе россиян предупредили о риске появления более тяжелой мутации коронавируса. Также стало известно, что Центр им. Гамалеи разработал версию «Спутник V» против штаммов «дельта» и «омикрон».

Общество,Александр Гинцбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители