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20 часов назад

Названы самые распространенные среди школьников осенние болезни

Lenta.ru

Осенью, после начала учебного года, школьники чаще болеют респираторными и кишечными инфекциями, рассказала глава отделения семейной вакцинации НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ, вакцинолог Наталья Ткаченко. В беседе с «Комсомольской правдой» она напомнила об этих и других самых распространенных осенних заболеваниях среди учащихся.

Названы самые распространенные среди школьников осенние болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалистка отметила, что многие дети в конце лета отдыхали в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а после возвращения к учебе они начинают взаимодействовать с одноклассниками и быстро передавать болезни друг другу. Среди наиболее распространенных школьных заболеваний она выделила грипп, коронавирус, ОРВИ. Также в учебном заведении дети могут легко «подхватить» менингококковую инфекцию, гепатит А, корь и ветрянку.

Лучшим средством защиты от некоторых из этих заболеваний Ткаченко назвала вакцинацию и своевременную ревакцинацию. По ее словам, в возрасте шести-семи лет детям необходимо сделать повторную прививку против кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, дифтерии и столбняка.

«В ряде ситуаций вакцинация помогает и после контакта с заболевшим человеком. Например, если ребенок пообщался с больным ветряной оспой, то есть еще трое суток, чтобы сделать прививку. В этом случае эффективность вакцинации составляет более 90 процентов», — пояснила Ткаченко.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова назвала самый полезный перекус для школьников. Специалистка рекомендовала давать ребенку с собой в школу немного овощей, фруктов, сыра, цельнозерновой крекер или злаковый батончик и воду.

Общество,Наталья Ткаченко,Наталья Круглова,Минздрав РФ,
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