Россияне начали скупать стеклянные банки для консервации

В августе 2021 года россияне начали активно скупать товары для консервации, в несколько раз увеличив спрос на эту категорию по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование CloudPayments по теме онлайн-спроса на эту категорию, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сильнее всего выросла реализация стеклянных банок. Сами продажи увеличились в 14 раз, число трансакций — в 12 раз, а средний чек — на 21 процент, до 391 рубля. Больше всего покупателей интересовали литровые банки, потом шли емкости объемом 500 миллилитров и 250 миллилитров.

Крышки для банок продаются в три раза лучше (количество трансакций выросло в два раза, средний чек — на 17 процентов), а закаточных машинок купили на 117 процентов больше, чем в августе 2021 года.

Рост интереса россиян к консервации на фоне падения доходов также демонстрирует повышение продаж дигидраторов (аппараты для сушения овощей, фруктов, ягод и зелени, плюс 149 процентов) и специй — черный перец горошком (в четыре раза), лавровый лист (в пять раз), горчица в зернах (в 1,5 раза), уксус (в 1,7 раза).

Исследование касается периода продаж с 1 по 31 августа. Его результаты сравниваются с аналогичным исследованием за тот же период прошлого года.