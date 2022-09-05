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23 часа назад

РПЦ и католическая церковь обсуждают визит Папы Римского в Россию

RT на русскомиещё 3

Русская православная церковь и Римско-католическая церковь обсуждают возможный приезд в Россию Папы Римского Франциска. Пока договорённости не достигнуты.

РПЦ и католическая церковь обсуждают визит Папы Римского в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Взаимодействие с католической церковью постоянно ведётся отделом внешних церковных связей, это одна из тем, которая обсуждается, но здесь любые заявления делаются после того, как достигнуты договорённости. А пока договорённости не достигнуты, и комментариев не предполагается», — сказал он ТАСС.

Общество,Владимир Легойда,ФРАНЦИСК,Католическая церковь,РПЦ,
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