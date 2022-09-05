РПЦ и католическая церковь обсуждают визит Папы Римского в Россию

«Взаимодействие с католической церковью постоянно ведётся отделом внешних церковных связей, это одна из тем, которая обсуждается, но здесь любые заявления делаются после того, как достигнуты договорённости. А пока договорённости не достигнуты, и комментариев не предполагается», — сказал он ТАСС.