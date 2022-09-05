Начало отопительного сезона 2022-2023 в Москве: когда включат отопление

В начале сентября в Москве резко похолодало, и жители столицы задались вопросом — когда включат отопление? Рассказываем, в какие сроки стоит ожидать начала отопительного сезона 2022-2023 годов.

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Когда включат отопление

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Сроки предстоящего отопительного сезона будут зависеть от погоды. По действующим правилам подача тепла в дома должна начинаться, когда среднесуточная температура на улице держится на уровне 8 градусов на протяжении пяти дней.

Правда, в последние годы власти Москвы иногда начинали отопительный период, даже если среднесуточная температура была выше 8 градусов. Так делалось по причине резкого похолодания. Например, в 2021-м подача тепла в дома началась досрочно, напоминает kp.ru.

Сначала тепло начинают подавать на социальные объекты — в школы, детсады и медицинские учреждения. Затем батареи становятся теплыми в жилых домах и коммерческих учреждениях. Всего на старт отопительного сезона отводится пять дней.

Коммунальные службы Москвы уже подготовились к отопительному сезону 2022-2023. Эти работы завершились 1 сентября в соответствии с графиком. К подаче тепла готовы более 34 тысяч жилых домов, около 9 тысяч социальных объектов, 30,5 тысячи нежилых зданий.

Окончание отопительного сезона

Отопительный сезон заканчивается на той же температурной отметке, что и начинается. В соответствии с нормативами, подача тепла в дома прекращается, когда среднесуточная температура на улице составляет не ниже 8 градусов на протяжении пяти дней. Сначала от тепла отключают жилфонд и коммерческие помещения, а в последнюю очередь — детсады, школы, поликлиники и больницы.

В 2022 году отопительный сезон в Москве завершился 14 мая. Процесс отключения домов от тепла занял три дня.

ТАСС

Как готовиться к отопительному сезону: советы

Эксперты советуют жильцам многоквартирных домов перед началом отопительного периода самим обратить внимание на исправность оборудования в квартирах и подъездах. Если жители обнаружат, что батареи прохудились, а в парадных выбиты стекла, нужно заблаговременно сообщить об этом управляющей компании и потребовать от нее устранить все поломки. Такие неисправности снижают общую энергоэффективность здания.

Также необходимо обратить внимание на звуки в батареях. Перед стартом отопительного сезона коммунальщики прогоняют по ним воду, чтобы проверить исправность системы. Это сопровождается характерным шумом. Однако если такой звук слышен в радиаторах слишком долго и возникает в ночное время, об этом также надо сообщить управляющей компании. В противном случае в период отопительного сезона может произойти прорыв батареи.

Еще жителям квартир стоит осмотреть вентили на радиаторах (они есть у батарей современного типа). Регуляторы должны свободно поворачиваться. Если сделать это не получается, значит вентиль сломался, заржавел или был залит красой при ремонте.

Нужно также обратить внимание на состояние окон и дверей в квартире. Щели в подоконниках и дверных коробках станут причиной потери тепла в период отопительного сезона. Трещины надо заделать, а ветхие деревянные окна лучше заменить на современные пластиковые.