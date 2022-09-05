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5 сентября

Охлобыстин прибыл в Донецк

Елена Прошина

Российский актер Иван Охлобыстин посетил Донецк. Об этом сообщили в общественной организации «Молодая Республика».

Охлобыстин прибыл в Донецк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, актер провел встречу с активистами «Молодой Республики», а также с военкорами и фотокорреспондентами ДНР. В своем аккаунте в Телеграм-канале организация опубликовала фото актера, сделанное в общественном транспорте с одним из активистов.

Телеграм-канал "Молодая Республика"

«Активист Петровского штаба Стас по дороге в больницу встретил российского актера кино Ивана Охлобыстина. Пожелал нашей молодежи здоровья и добавил: «Храни вас Бог!»» - сообщили в организации.

Напомним, Охлобыстин уже не первый раз посещает Донбасс. Он активно высказывался в поддержку населения ЛДНР. В конце 2014 года актер представил в столице Республики свой фильм «Иерей-сан». В 2016 году Ивану торжественно вручили паспорт гражданина ДНР.

Общество,Иван Охлобыстин,
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