Шнуров обиделся на Англию из-за отказа в визе

Великобритания отказала в выдаче визы Сергею Шнурову. Об этом рассказал певец на большой пресс-конференции в РИА Новости, пишет Teleprogramma.pro.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я собирался на концерт австралийской рок-группы AC/DC. Купил билеты. Но мне отказали в визе. Я с тех пор обиделся на Англию», — заявил лидер группы «Ленинград».

Шнуров добавил, что хотел бы поехать в тур по спорным территориям стран мира.

«На Кипр, потом поехать куда-нибудь в Китай, там тоже спорят, в Африке много тоже напряженности. Может, поедем вообще с такими благотворительными», - сказал Шнуров

Лидер группы «Ленинград» не исключил, что коллектив проведет благотворительный концерт на территории ЛНР и ДНР.