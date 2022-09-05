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1 час назад

Великобритания отказала в выдаче визы Шнурову

Никита Бородкин

Великобритания отказала в выдаче визы Сергею Шнурову. Об этом рассказал певец на большой пресс-конференции в РИА Новости, пишет Teleprogramma.pro.

Шнуров обиделся на Англию из-за отказа в визе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я собирался на концерт австралийской рок-группы AC/DC. Купил билеты. Но мне отказали в визе. Я с тех пор обиделся на Англию», — заявил лидер группы «Ленинград».

Шнуров добавил, что хотел бы поехать в тур по спорным территориям стран мира.

«На Кипр, потом поехать куда-нибудь в Китай, там тоже спорят, в Африке много тоже напряженности. Может, поедем вообще с такими благотворительными», - сказал Шнуров

Лидер группы «Ленинград» не исключил, что коллектив проведет благотворительный концерт на территории ЛНР и ДНР.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что Шнуров посетил ЛНР. Позднее его представитель опроверг информацию, заявив, что музыкант в тот момент находился в Турции.

Общество,Сергей Шнуров,
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